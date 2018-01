Météo France : pluie et vent pour ce mardi 16 janvier. Et pour les prochains jours ?

Mardi



Après la perturbation d’hier, place aujourd’hui à un ciel de traîne. Et c’est même parti pour durer deux jours.Nous retrouvons donc ce mardi matin un ciel chargé, avec quelques éclaircies,avec un vent d’ouest encore sensible, les rafales atteignant 60 à 70 km/h, jusqu’à 80 en bord de mer.Les températures sont toujours relativement douces pour la saison, 5 à 7°.(toujours plus nombreuses sur la moitié sud de notre territoire), en fin de journée elles deviendront orageuses en bord de mer avant de s’étendre à toute la région ne cours de nuit suivante, sous les orages, ne soyez pas étonné de recevoir du grésil. Côté vent rien ne change, nous gardons nos rafales de 60 à 80 km/h. Les maximales du jour sont de l’ordre de 8 et 9° (localement 7°)avec encore et toujours nos fameuses rafales de vent, il faudra attendre la fin de journée pour qu’il se calme un peu (50/60 km/h dans les terres, 70 km/h sur la côte), nous pourrions avoir une petite amélioration côté ciel dans le courant de la matinée de la Baie de Somme aux Flandres, avec le retour d’éclaircies, éclaircies qui devraient réussir à gagner du terrain l’après-midi, les averses s’estompant peu à peu. Accalmie qui va nous faire un peu de bien avant la suite du programme ! Les températures du jour vont peu évoluer, des minimales de 3 à 6°, des maximales de 7 à 9° dans l’intérieur, 10 et 11° sur la façade maritime.Une nouvelle perturbation active nous concernera. Les pluies arrivées par la mer en cours de nuit sont présentes sur toute la région, elles glissent lentement vers l’Ile-de-France et la Champagne mais sont vite remplacées par des averses. L’autre fait marquant sera le vent : Il sera très fort, les rafales atteindront 70 à 80 km/h, plus encore au nord d’une ligne Amiens/Lille, où elles devraient dépasser les 90 km/h, avec du 100 km/h sur les caps et le Haut-Artois. Le vent deviendra moins « violent » progressivement, en soirée les rafales ne devraient plus dépasser 60 et 70 km/h. Côté température, la douceur sera généralisée les minimales étant déjà 2 à 3° au-dessus des valeurs généralement observées à cette période de l’année avec 4 à 7°, les maximales 3 à 4° au-dessus avec une fourchette de 10 à 12°.Enfin « classiquement » pour vendredi, la perturbation nous ayant quitté, c’est à nouveau un ciel de traîne qui nous attend avec des averses, toujours des rafales de vent (60 km/h) et une nette baisse des températures 2 à 4° le matin, 6 et 7° l’après-midi.Textes : Anne-Sophie Roquette