Météo France : les prévisions pour ce 24 décembre (et les prochains jours)

Un retour pluvieux s'est organisé en cours de nuit dans un flux de nord qui nous amène de l'air froid. Ce matin, il se décale vers l'est, laissant à l'arrière une traîne bien active. Avec le flux qui est passé au nord, les averses sont parfois de pluie et neige mêlées. Les rafales peuvent atteindre 75 à 80 kilomètres par heure au littoral, du Dunkerquois au Boulonnais. Elles sont moins fortes dans les terres, mais peuvent surprendre lors d'une averse marquée.

© METEO FRANCE

Au fil des heures, avec la chute du mercure qui se poursuit, la neige est de plus en plus présente en fin de journée. Des Flandres à la Somme, elle peut même un peu tenir au sol, ailleurs ce sont des averses de pluie et neige mêlée qui se produisent ça et là, toujours sous de fortes bourrasques. Prudence donc si vous devez prendre la route, d'autant que cette situation perdure en soirée et en cours de nuit prochaine !

© METEO FRANCE

Une fois n'est pas coutume, les maximales sont relevées en début de journée, s'échelonnant de 7 à 9°.

© METEO FRANCE

Les minimales sont observées en fin d'après-midi, et affichent de 3 à 5° d'est en ouest.

© METEO FRANCE

Les jours suivants

Dans la nuit, les averses de neige touchent particulièrement le nord de la région autour des monts d'Artois, partout ailleurs les flocons se sont mêlés à la pluie. En journée, le temps reste instable, mais au fil des heures, le ciel se dégage par l'ouest : il reste nuageux, mais sans précipitation notable.

© METEO FRANCE

Le vent de nord-ouest est modéré, températures 3 à 7° en moyenne. Samedi, une nouvelle dégradation aborde la région dans un flux qui rebascule au sud-ouest, températures 2 à 9° et puis dimanche, c'est une nouvelle journée pluvieuse et venteuse qui se profile avec un mercure qui stagne au niveau des moyennes saisonnières.

Qualité de l'air

La pluie et le vent qui persistent ce jeudi permettent une bonne dispersion des polluants atmosphériques et la qualité de l'air sera donc bonne sur les Hauts-de-France en cette veille de Noël.

Malgré la fraîcheur des températures, évitez de surchauffer votre intérieur afin de limiter les émissions de particules : la température recommandée est de 19°.

© METEO FRANCE

Notez également que l'indice de qualité de l'air évolue à partir de janvier : il prendra désormais en compte les particules PM 2,5 et sera mesuré, non seulement sur les villes de 100 000 habitants, comme actuellement, mais aussi dans les zones rurales. Tout cela amène une nouvelle échelle de la qualité de l'air, ainsi qu'une nouvelle carte que vous découvrirez sur notre antenne dès le 4 janvier !