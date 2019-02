Météo France : les prévisions pour ce dimanche 10 février (et le début de la semaine)

Températures



Quel temps pour le début de semaine, selon Météo France ?

Une nouvelle dégradation a abordé les Hauts-de-France samedi soir. Le corps pluvieux de cette perturbation a traversé nos territoires durant la nuit, et s’évacue par les frontières dans la matinée, selon Météo France. Arrive alors le front froid par les côtes de la Manche qui balaye à son tour nos départements.A l’arrière, un ciel de traîne se met en place, porteur d’averses, et quelques grondements de tonnerre ne sont pas à exclure à la mi-journée vers la côte d’Opale. Enfin, le vent reste fort et perturbé, avec des pointes de 70 à 90 kilomètres par heure., le temps devient très instable et les orages gagnent l’intérieur, renforçant les cumuls déjà notables de la nuit sous les averses les plus fortes. Toutefois le calme revient au fil des heures et les ondées deviennent plus modestes et plus espacées. Le vent reste très sensible jusqu’en milieu d’après-midi, avant de s’apaiser , lui aussi, progressivement.Les minimales restent douces pour la saison, 4 à 6° mais, avec ce vent persistant, le ressenti est bien inférieur.Lesaffichent, quant à elles, 8 à 11.Ce ciel chaotique se maintientet, en seconde partie de nuit, les averses peuvent donner quelques flocons sur les zones les plus froides de l’Avesnois et de la Thiérache. Mais en raison d’une sensible poussée anticyclonique, les éclaircies se font de plus en plus belles en cours de journée.voit le retour des gelées, des brumes et des brouillards au petit matin, avant l’arrivée d’un ciel bien lumineux. Scénario qui se répète à l’identique, tout cela au prix d’une chute sensible des minimales.