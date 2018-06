Météo France : les prévisions pour ce dimanche 10 juin (et le début de semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour ce dimanche

Les prévisions de Météo France pour le début de semaine

Après une journée de samedi maussade dans l'ensemble, la nuit nous a apporté encore son lot de brumes et brouillards. On les retrouve partout ce dimanche matin, et ils seront lents à se dissiper sur les zones proches de la mer. Ailleurs le ciel reprend la main sauf dans le sud picard ou l’instabilité repart progressivement.Instabilité qui gagne l'ensemble des Hauts-de-France dans l'après-midi. Toute la région sera concernée par ce temps variable, alternant entre averses éparses et passages plus lumineux. Attention aussi aux ondées orageuses et à la grêle, attendue très localement dans le sud de l'Aisne et de l'Oise.Au petit matin, les températures s'échelonnent de 12 à 15 degrés du nord au sud du territoire. 12 à Calais et Coulogne. 14 à Valenciennes et Anzin.Dans l'après midi, on n'espère guère plus de 20 degrés sur la bordure côtiere tandis que dans l’interieur, le thermomètre affichera jusqu’à 26 degrés.Le début de la semaine prochaine à présent et on démarre fort, avec un ciel maussade et pluvio orageux. L'activité instable reprend par le sud picard, elle se généralise à tout les Hauts-de-France dans l'après-midi et on aura un œil attentif sur les cumuls de pluies attendus dans l'Oise et l'Aisne. Ils pourraient etre localement importants. Le vent lui soufflera en rafales. Températures de 15 à 25 degrés.on retrouvera encore des averses une bonne partie de la matinée, mais au fil des heures, l'amélioration arrive par le nord, qui voit en 1er le ciel se déchirer dès la mi-journée. Les températures seront en baisse sensible, de 13 à 19 degrés.Et puis au programme de mercredi, un temps calme et sec. Avec des températures quasi stationnaire par rapport à mardi, de 12 à 20 degrés.