Météo France : les prévisions pour ce dimanche 10 mai (puis le début du déconfinement)

Changement de temps aujourd’hui ! De l’instabilité accompagnée d’air chaud remonte sur nos régions, tandis que dans le même temps, de l’air froid descend de Scandinavie, selon Météo France.Et entre les deux, l’entente n’est pas cordiale ! Ce dimanche matin, le temps est encore relativement calme, c’est un ciel nuageux à très nuageux qui nous accompagne, mais des averses sont déjà présentes sur le sud et l’est de la région.Le vent est orienté au nord-est et il va se renforcer en fin de matinée.Dans l’après-midi, les averses vont devenir plus fréquentes et seront parfois orageuses. Seul l’extrême nord-ouest des Hauts-de-France semble être épargné.Les cumuls de précipitations de 7 à 15 mm en moyenne, peuvent être localement importants : 20 à 40 mm.Quant au vent, modéré puis assez fort (rafales de 50 à 70 km/h), il deviendra encore plus fort en fin de journée sur l’ouest du Pas-de-Calais avec des rafales de 80 km/h, 90 km/h sur les caps exposés.Ce matin les minimales affichent une nette hausse ! 10° et 11° sur la côte, 10° à 14° dans l’intérieur ! Ces minimales seront, ni plus, ni moins les maximales de demain !Les maximales de notre journée dominicale affichent à l’inverse une petite baisse : 16° à 22°.: vent de nord-est modéré à assez-fort toute la journée ! Rafales de 70 à 80 km/h, 80 à 90 km/h sur la côte.Le ciel sera nuageux à très nuageux, mais l’amélioration arrivera par le sud-est, et il devrait se découvrir sur l’ensemble de nos départements en soirée.Enfin, la chute libre des températures est confirmée : 4° à 8° le matin, et donc 11° à 14° au meilleur de l’après-midi !: le ciel sera très nuageux à couvert sur la moitié nord le matin, l’amélioration arrivera par le sud avec le retour du soleil.Le vent aura baissé d’un cran, ses rafales ne devant plus dépasser 40 km/h dans les terres, 50 km/h en bord de mer.Nous serons le second jour des fameux Saints-de-Glace, et de petites gelées sont possibles localement puisque les minimales prévues iront de 1° à 4°. Les maximales afficheront 13° à 15°.: a priori une journée au sec mais nettement plus nuageuse, avec toujours des rafales de vent (30 à 50 km/h) et des températures en légères hausse : minimales de 4° à 7°, maximales de 15° à 18°.Elle devrait être moyenne, même si les concentrations en particules amorceront une baisse avec de meilleures conditions de dispersion (vents et rafales).Petit rappel : Certains produits ménagers peuvent être néfastes pour la qualité de l'air intérieur. Pour mieux respirer chez vous, préférez des produits d'entretien d'origine naturelle et pensez à aérer.