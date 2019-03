Météo France : les prévisions pour ce dimanche 10 mars (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour le début de la semaine prochaine

a émis un bulletin de vigilance orange sur le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme , en raison d’un nouveau coup de vents forts attendu ce dimanche. Cette vigilance débute dans les faits vers 9 heures le matin et jusqu’en toute fin de journée.La matinée débute sous un ciel couvert porteur de, suite aux passages successifs d’un front chaud, puis d’un front froid, le tout accompagné d’un vent de secteur ouest assez fort et qui pousse en rafales voisines de 90 kilomètres par heure au sud des Hauts-de-France, 100 plus au nord, et jusque 120 sur les caps.dans l’après-midi, alternant passages nuageux porteurs d’averses et éclaircies plus ou moins belles. Les rafales, quant à elles, ne mollissent qu’en toute fin de journée.Les minimales restent néanmoins assez douces, de 5 à 8° du nord au sud. Les maximales sont quasiment conformes aux normales, avec 11 à 13°C.Lundi, dans un contexte plus frais que les jours précédents, nous restons dans une situation de traîne plus instable, porteur d’averses, voire de giboulées ou de grésil, toujours sous un vent bien sensible, donnant des pointes voisines de 60 kilomètres par heure., c’est une nouvelle dégradation qui traverse le territoire en journée, laissant un ciel de traîne en soirée, le tout accompagné d’un nouveau renforcement du vent.Le tout est bien entendu accompagné d’un nouveau renforcement du vent, avec des rafales voisines de 80 kilomètres par heure et enfin mercredi, nous restons dans une masse d’air froid et instable, encore bien agitée par un flux d’ouest modéré à assez fort, toujours accompagné de rafales voisines de 70 kilomètres par heure.