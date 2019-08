Météo France : prévisions pour ce dimanche 11 août (et les prochains jours)

Températures



Quelles tendances à venir selon Météo France ?

Une dépression sur les îles britanniques maintient le flux au sud-ouest et une dégradation se forme dans le sud-ouest de la France. Nous sommes peu affectés par cette dernière, qui nous amène essentiellement des nuages d’altitude selon Météo France.Ces nuages sont toutefois plus nombreux au nord-ouest et quelques gouttes peuvent alors y être observées. Le vent reste modéré, avec quelques rafales au littoral autour de 50 kilomètres par heure.La perturbation centrée sur la moitié sud du pays poursuit sa progression vers le nord-est, mais nous restons toujours en marge et la seule conséquence est que le voile de nuages s’épaissit au fil des heures et peut lâcher quelques ondées au littoral.Les minimales baissent sensiblement, mais restent légèrement au-dessus des normales, de 12 à 17° du sud au nord.Les maximales, elles aussi en baisse, rejoignent quant à elles les normales, 19 à 24°.On ne va pas se mentir : la suite n’est guère très réjouissante !Lundi, un couloir dépressionnaire en altitude nous amène une masse d’air froid qui vient déstabiliser la masse d’air. Les averses du matin se font orageuses par évolution diurne au fil des heures et concernent quasiment l’ensemble du territoire. Le vent est modéré et donne quelques rafales et les températures repassent pour le coup sous les normales.Mardi, malgré des pressions en hausse, les nuages reviennent par l’ouest et nous apportent quelques averses et puis mercredi voit l’arrivée d’une nouvelle dégradation pluvieuse et venteuse qui va nous concerner tout au long de la journée.