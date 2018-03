Météo France : les prévisions pour ce dimanche 11 mars (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour ce dimanche

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Ce dimanche, la perturbation qui a endeuillé notre samedi s’est certes décalée chez nos voisins belges, mais la masse d’air reste instable, et une seconde vague pluvieuse arrive par le sud de la région, qu’elle balaye en matinée sous un ciel couvert et de fréquentes précipitations.Dans l’après-midi, en marge de conditions tempétueuses sur la pointe bretonne, le vent tend à se renforcer, poussant en rafales voisines de 40 kilomètres par heure sur le sud de nos territoires. Quant au ciel, ce n’est toujours pas fameux, avec un défilé quasi-permanent d’averses, averses qui, plus fréquentes et plus actives en fin d’après-midi, peuvent être localement orageuses, avant de s’atténuer en cours de soirée.La douceur est de nouveau au rendez-vous, avec des minimales de 6 à 9°, soit jusque 4° au-dessus des valeurs attendues pour la période. Les maximales, quant à elles, affichent 12 à 14° sur la côte, 14 à 16 dans les terres.le système dépressionnaire qui pilote ce défilé de perturbation se décale sur le sud-est de l’Angleterre, amenant un net renforcement du vent qui va souffler assez fort et donner quelques rafales à l’ouest. Quant au ciel, c’est une traîne bien active qui se met en place.la dépression se décale vers le Danemark, mais ce ciel de traîne n’en reste pas moins actif, en particulier dans l’après-midi, et il faudra attendrepour retrouver un temps plus calme, et surtout plus sec, même s’il subsiste un léger risque pluvieux.