Météo France : les prévisions pour ce dimanche 12 janvier (et le début de la semaine)

Les jours suivants

La matinée, ce dimanche, se déroulera dans des conditions assez maussades car la perturbation concernera toute la région.Dans l'après-midi, l'est de la régoin sera touchées par la pluie jusqu'en soirée. Plus à l’ouest, les éclaircies reviennent mais sont parfois gâchées par des averses éparses. Le vent sera en rafales tout au long de la journée.Au lever du jour, les températures évoluent de 3 à 6 degrés dans les terres, mais atteignent 6 à 8 degrés sur la frange littorale.Les maximales, elles, sont en hausse : de 8 à 12 degrés.Lundi, on démarrera la semaine calmement. De fréquentes grisailles sont attendues en matinée, particulièrement vers la Picardie. Le temps restera sec mais sera bien chargé, une nouvelle fois à l’avant d’un temps perturbé qui s’annonce pour la soirée. Températures : de 6 à 9 degrés.Mardi, on passera la journée avec cette dégradation, avec un temps couvert et pluvieux associé à des bourrasques pouvant aller jusqu'à 60 km/h dans les terres et 80 km/h en bord de mer.Et mercredi, la météo restera agitée avec encore du vent, des averses et très peu de soleil. En revanche, les températures seront douces. Comptez 8 à 12 degrés.