Météo France : les prévisions pour ce dimanche 12 mai (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Les dernières averses de la journée se sont estompées ce samedi en soirée, laissant place à une nuit étoilée, malgré quelques plaques de nuages bas au lever du jour. Les pressions sont élevées, grâce à l’anticyclone qui s’est positionné sur les îles britanniques et c’est donc un ciel plutôt agréable qui nous attend dès la matinée. Toutefois de l’humidité parvient à s’infiltrer par la Belgique et les nuages se font plus nombreux dans les terres au fil des heures.Peu d’évolution dans l’après-midi, où le temps reste sec et plutôt lumineux, malgré la présence de nuages plus ou moins étalés dans les terres. L’anticyclone a fait basculer le vent au nord-nord-est. Il reste faible à modéré, avec quelques pointes autour de 40 kilomètres par heure.Ce vent nous amène une masse d’air plus fraîche et les minimales s’en ressentent avec des valeurs de 4 à 5° en-dessous des normales dans l’intérieur : 1° vers Beauvais, 2 pour Senlis, 3 pour Arras ou Amiens, 4, au mieux pour la métropole lilloise.Les maximales sont, elles aussi, en retrait, avec 13 à 14 à la côte, 14 ou 15 dans les terres.Malgré ces belles conditions anticycloniques, ces valeurs vont peu évoluer lundi et mardi, et il faut attendre mercredi pour les voir rejoindre enfin les normales de saison. Côté ciel, vous le voyez, le soleil s’impose, tout juste accompagné de quelques nuages décoratifs qui se développent en cours de journée. Le vent de nord-est reste, quant à lui faible à modéré, avec encore quelques bourrasques lundi et mardi.En ce dimanche 12 mai, nous fêtons Achille et Pancrace, Pancrace étant l’un des fameux « saints de glace ». Une fois n’est pas coutume, pour une fois le dicton est synchrone avec les minimales observées !