Météo France : les prévisions pour ce dimanche 13 décembre (et le début de la semaine)

Comme prévu par Météo France, une dépression à l'ouest de l'Irlande pilote ce dimanche l'arrivée d'une dégradation pluvieuse. En début de matinée, quelques brouillards réduisent les visibilités à l'est de la région, tandis que plus à l'ouest, le ciel est très nuageux, et, dès la mi-journée, de petites précipitations s'invitent sur la moitié ouest des Hauts-de-France. Le vent de sud est modéré, voire presque assez fort vers les côtes, avec des rafales voisines de 50 kilomètres par heure.

Les précipitations sous forme de petites pluies ou bruines progressent dans les terres et parviennent à l'est en milieu d'après-midi. Le vent de sud reste modéré à localement assez fort, accompagné de pointes jusque dans les terres de 40 à 60 kilomètres par heure.

Seule consolation, les températures douces pour la période, et les minimales affichent 2 à 5°.

Les maximales, bien au-dessus des moyennes, ne sont pas en reste : 8° dans l'Avesnois, 9 ou 10 ailleurs, et jusque 11 sur la façade ouest.

Les jours suivants

Lundi, sous une couverture nuageuse compacte, il pleut presque partout en matinée, mais quelques éclaircies entrecoupées d'averses se forment au littoral et puis, lentement, les pluies se limitent à la moitié est. Le vent est modéré à assez fort au littoral, les minimales affichent 5 à 8°, les maximales 10 à 13.

Mardi, les pluies sont marquées sur l'est et le centre, à l'ouest on retrouve un régime d'averses et les cumuls sur les deux jours sont voisins de 15 à 20 millimètres. Le vent est faible à modéré, les minimales s'échelonnent de 6 à 8°, les maximales de 9 à 11.

Et puis mercredi la journée s'annonce assez belle avec des températures toujours bien douces: 4 à 7° d'est en ouest au matin, 10 ou 11 dans l'après-midi.

Qualité de l'air

Nous conservons ce dimanche une bonne qualité de l'air sur les Hauts-de-France, les conditions météo associant pluie et vent permettent une bonne dispersion et les concentrations de polluants sont donc peu élevées.

Même par temps froid ou humide, il est recommandé d'aérer votre logement 2 fois 10 minutes par jour afin de renouveler l'air.