Météo France : les prévisions pour ce dimanche 13 octobre (et pour le début de la semaine prochaine)

Températures



Les tendances de Météo France pour la suite

La petite perturbation qui a circulé sur les Hauts-de-France samedi a continué d'onduler la nuit dernière en nous amenant encore quelques averses. Ce dimanche, elle se déplace enfin vers l’est, mais un nouveau front, froid, cette fois, aborde les côtes en mi-journée, selon Météo France.Dans l'après-midi, ce front circule en nous offrant lui aussi de la pluie, par moment régulières. On notera également le vent qui se lève, avec des rafales de vent autour de 40/50 km/h dans l’intérieur, 60/70 le long des côtes.Les températures ce dimanche matin varient de 12 à 16 degrés : 12° à Calais et Peuplingues, 15° à Laon et Pouilly-sur-Serre.Les maximales, elles, s’étendront de 19 à 23 degrés : 22° à Lille et Lambersart, 23° à Compiègne et Noyon., le temps instable se poursuit avec des pluies qui continueront d’être modérées, et qui devraient commencer à s’atténuer en toute fin de journée. On retrouvera un vent sensible et les températures seront comprises entre 13 et 20 degrés., après une nuit encore pluvieuse, on a une belle amélioration qui se dessine pour la journée, avec tout de même quelques nuages bas résiduels. Le vent sera de retour, avec encore des rafales., les dégradations se suivent, et c’est une nouvelle page perturbée que l’on ouvrira dès le matin, avec son ciel couvert et ses pluies intermittentes. Températures comprises entre 10 et 17 degrés… L’automne est décidément là et bien là !