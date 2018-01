Météo France : les prévisions pour ce dimanche 14 janvier (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour ce dimanche

Carte Météo France pour ce dimanche après-midi

Carte Météo France pour ce dimanche après-midi

Les prévisions de Météo France pour le début de semaine prochaine

Au lever du jour ,il faudra compter sur de la brume et du brouillard, prudence sur les routes surtout qu'il y a par endroit des gelées. En attendant, il y aura donc de la grisaille sur l'ensemble de la région. Quelques éclaircies sont attendues sur la façade Est des Hauts-de-France.A la mi-journée, la grisaille persiste et le ciel reste très chargé avec pas mal de nuages de bas. C'est seulement sur l'Est que par moment les éclaircies seront plus ou moins généreuses. Le vent reste faible de secteur sud.Le mercure affichera -1° à Saint-Omer. Les maximales sont fraîches sans trop s'éloigner des normales saisonnières. Il fera entre 3 et 7°.Lesera marqué par l'arrivée d'une perturbation pluvieuse et venteuse. Le vent soufflera en rafales, jusqu'à 100 voire 110 km/h autour des caps, 70 à 80 km/h dans l'intérieur., nous serons a l'arrière de cette dégradation qui aura quitté la région en nous laissant un ciel de traine.