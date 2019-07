Météo France : les prévisions pour ce dimanche 14 juillet (et les prochains jours)

Les températures

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Pendant la nuit, les nuages bas sont revenus par le nord et ont envahi progressivement la région devenant de plus en plus compacts. Dimanche matin, par le sud, quelques éclaircies finissent par apparaître. Le Nord et le Pas-de-Calais devraient conserver une nébulosité plus marquée avec parfois un nuage plus épais et quelques gouttes possibles. Le vent de nord-nord-est est modéré avec des pointes pouvant aller jusqu’à 50 km par heure.L’après-midi, les éclaircies gagnent le nord de la région parfois encore timides mais l’ambiance est plus agréable tandis que par le sud elles s’élargissent. Dans l’ensemble le vent est modéré un peu comme en matinée.Les températures dimanche matin : il fera 11° du coté de Château-Thierry, Laon ou Saint Quentin ; 12° pour Amiens ou Abbeville ; 13° à Saint-Omer, 14° pour Calais et 15° à Dunkerque.L’apres midi, nous aurons 19° à Wimereux, 21° à Longuenesse, 22° à Arras, 25° à Beauvais., de l’humidité le matin et des nuages et plus on ira vers le sud, plus les éclaircies resisteront. Le soleil sera beaucoup plus marqué l’apres midi sur toute la région. Le mercure affichera 13° le matin, 23° passé midi., tôt le matin, encore quelques nuages bas qui vont d’ailleurs se disloquer au fil du temps accompagnés de soleil. Plus au nord, retour des nuages au fil des heures. Les températures sont fraîches en matinée avec 10° en moyenne le matin et jusqu’à 25° l’après-midi, c’est un temps assez ensoleillé qui nous attend. Quelques faibles nuages avec un thermomètre qui affichera 13° le matin ; 26° l’après-midi.Sur le littoral, nous aurons quelques beaux rayons de soleil avec une mer belle à peu agitée. On notera aussi peu de vent, aux alentours des 30 km par heure. La temperature de l’eau est fraiche avec 18 à 19° mais beaucoup d’entre vous n'êtes pas frileux !