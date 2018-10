Météo France : les prévisions pour ce dimanche 14 octobre (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Après ces derniers jours quasiment dignes d’un mois d’août, l’automne semble vouloir s’imposer dans notre ciel, selon! Une perturbation progresse en Manche et se fait annoncer dès la matinée par un voile de cirrus et d’altocumulus de plus en plus épais à mesure que l’on se dirige vers l’ouest, donnant une impression de grisaille envahissante, même si le temps reste sec.Les premières gouttes touchent la frange littorale en milieu d’après-midi, puis la zone pluvieuse va progresser vers l’est et finir par couvrir l’ensemble de la région prémisses d’une nuit qui se déroule sous un ciel bas et lourd, ponctué d’épisodes pluvieux, et, pourquoi pas, d’un coup de tonnerre ici ou là sur la moitié ouest du territoire.Les températures résistent néanmoins, avec des minimales qui prennent des valeurs de maximales de saison : 14 à 17°,…… etla perturbation s’évacue lentement et l’est de la région connait une journée grise et pluvieuse, tandis que plus à l’ouest, les éclaircies se font de plus en plus larges à l’arrière du front pluvieux. Les températures sont en chute sensible, mais restent largement supérieures aux normales.Retour au calme, dans une atmosphère encore bien agréable, mais à l’avant d’une nouvelle dégradation attendue pourElle nous amène une journée automnale, nuageuse et pluvieuse, sous des maximales qui poursuivent leur descente, avec une moyenne de 18°, valeur qui reste encore 3° au-dessus des normales.