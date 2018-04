Météo France : les prévisions pour ce dimanche 15 avril (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour ce dimanche

Les prévisions de Météo France pour le début de semaine prochaine

Au lever du jour, on retrouve nos phenomènes de grisaille matinale avec brumes et brouillards qui seront présents, auxquels s'ajouteront des nuages bas.Dans l'après-midi, quelques éclaircies se manifestent, mais le ciel reste généralement très nuageux. Quelques averses éparses peuvent par moment s'imposer. Elles pourraient même se faire à nouveau plus organisées en fin de journée/début de soirée avant de disparaitre en nuit suivante.Les températures de votre dimanche, 8 ou 9 degrés pour les minis. 8 pour Arras et Liévin. 9 à Saint Omer et Roquetoire.Dans l'après-midi, maximales de 15 à 18 degrés. 15 à Boulogne et Ambleteuse. 18 à Lille et La Madeleine.Coup d’œil à présent sur les jours à venir. Et on ne va pas avoir trop à se plaindre.c'est le début d'une belle semaine dans les Hauts-de-France. Encore quelques grisailles au lever du jour, sous forme de brumes, brouillards et nuages bas. Le ciel se dégagera assez vite. Nuages et éclaircies devraient faire jeu égal. Mais dans l'ensemble, la journée devrait être bien ensoleillée. Températures de 9 à 16 degrés., le temps se fera sec avec un soleil qui brille généreusement du matin au soir. Le vent sera faible. Et surtout les températures vont bien grimper pour les maximales…jusqu’à 20 degrés.Et ce sera encore mieux, avec un soleil dominant et des conditions quasi estivales. Températures 9 à 23 degrés. Profitez en si vous le pouvez.