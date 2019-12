Météo France : les prévisions pour ce dimanche 15 décembre (et pour les prochains jours)

Dimanche

Températures

Les prévisions Météo France pour les prochains jours



Lundi

Mardi

Mercredi

Qualité de l'air

La perturbation accompagnée de vents forts la nuit dernière, nous laisse ciel plus clément ce matin. Le vent, déjà, perd de la vitesse et ce pour toute la journée, ses rafales ne devant plus dépasser 40 km/h dans l’intérieur, 50 à 60 km/h au littoral. Ensuite côté ciel nous sommes dans une situation de traîne peu active, de belles éclaircies illuminent nos départements, toutefois, des averses restent possibles sur le nord-ouest des Hauts-de-France.Pour l’après-midi, peu d’évolution, si ce n’est que la perturbation passée cette nuit, va revenir onduler sur nos régions amenant des nuages élevés sur le sud-est de notre territoire.Les températures, minimales et maximales, sont douces pour la période, trois degrés au-dessus des normales, ce matin Météo France annonce 5° à 8°, et pour l’après-midi 9° à 11°.La journée se déroulera sous les nuages de notre fameuse perturbation « ondulante », le ciel restera couvert et délivrera des petites pluies, bruines, intermittentes, sans doute un peu plus régulières sur le sud-ouest de la région. L’amélioration arrivera par le sud-est en fin de journée. Une journée « calme » côté vent, orienté au sud il soufflera modérément. Minimales de 5° à 8°, maximales en hausse, de 10° à 12°.Air chaud et humide à tous les niveaux, donc ciel maussade avec des pluies éparses tout au long de la journée. A noter le renforcement du vent avec des rafales soutenues au littoral. Les températures monteront encore : 6° à 9° pour les minimales, et 13° à 15° pour les maximales !(indice de confiance de 2 sur 5 pour cette échéance) Enfin une belle journée ? Si cela se confirme, après dissipation des grisailles matinales, c’est une journée au sec avec un ciel très lumineux et un vent faible à modéré, mais avec des températures en nette baisse : 2° à 5° au petit matin, 7° à 9° au meilleur de l’après-midi.La qualité de l’air aujourd’hui avec ATMO HDF : la qualité de l'air devrait rester bonne en Hauts de France, en raison des vents soutenus et des rafales qui souffleront sur la région. Le chauffage domestique participe aussi aux émissions de polluants. Un vêtement chaud, vaut mieux que la surchauffe de votre logement. La température recommandée en intérieur est de 19°C.Textes : Anne-Sophie Roquette