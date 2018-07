Météo France : les prévisions pour ce dimanche 15 juillet (et le début de la semaine prochaine)

Carte Météo France pour ce dimanche matin

Carte Météo France pour ce dimanche après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Nous allons ce dimanche bénéficier de conditions identiques à celles de samedi, avec une masse d’air chaud et sec en basse couche, sous des pressions légèrement anticycloniques. Résultat : la journée s’annonce, une nouvelle fois chaude et estivale, avec un soleil omniprésent dès le lever du jour, accompagné d’un petit vent de secteur nord à nord-est.Tout comme ce samedi, par évolution diurne, quelques cumulus bourgeonnent ici ou là dans le bleu du ciel, sans pour autant altérer l’impression de beau temps. Toutefois, dans l’est de l’Aisne, ces cumulus se font plus présents et donnent quelques rares petites gouttes. Le vent de secteur nord-est est faible dans les terres, et une petite brise marine se met en place au littoral.Côté températures, les minimales sont légèrement supérieures aux normales, avec 11 à 17° dès potron minet, et les maximales dépassent encore largement les valeurs de saison, affichant 22 à 24° en bord de mer, 27 à 31 dans les terres.Sur nos plages, le soleil est omniprésent durant toute la journée, la mer est belle, mais prudence car l’indice UV présente une valeur de 7 : les précautions d’usage sont de rigueur !Le scénario est identique pour, avec globalement un soleil dominant, et encore quelques ondées sur l’est des Hauts-de-France, températures en légère baisse.l’arrivée d’une petite perturbation donne de rares ondées avant de s’évacuer rapidement, et enfin, retour d’un temps sec sous un ciel changeant.