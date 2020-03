Météo France : les prévisions pour ce dimanche 15 mars (et les prochains jours)

Températures



En nous réveillant ce matin, nous découvrons un ciel couvert, sans précipitations. Dans la matinée, quelques éclaircies vont quand même réussir à percer cette couche nuageuse sur le sud-est de la région, selon Météo France. Dans le même temps, le vent va se renforcer soufflant en rafales de 40 à 50 km/h dans les terres, de 50 à 60 km/h sur la façade maritime.Dans l’après-midi, même si il y a un léger mieux avec de temps à autre l’apparition du soleil (sauf sur le littoral a priori où ce sont les nuages qui restent majoritaires) et avec le vent qui va se calmer progressivement, en soirée, de petites pluies faibles vont arriver sur notre territoire.La bonne nouvelle nous vient des températures qui sont douces pour la période, 6 à 8° au lever du jour, et 12 à 15° au meilleur de l’après-midi.: encore et toujours un ciel nuageux pour débuter la journée, puis par le nord-ouest des éclaircies vont se développer, et selon Météo France, deviendront de plus en plus belles au fil de la journée ! Minimales de 4 à 6°, maximales de 10 à 13°.: du soleil et une « ambiance printanière » ! Il semblerait que ce soit une très belle journée qui nous attend. De quoi nous mettre un peu de baume au cœur ! A noter simplement la présence localement de quelques nuages l’après-midi. Les minimales seront en nette baisse, 1° et 2°, les maximales douces, 11° à 15°.: a priori nous devrions avoir plus de nuages. Les apparitions du soleil seront plus fréquentes sur le sud de la région. Les températures repartiront à la hausse, 3 à 6° le matin, 13 à 17° l’après-midi. A noter l’arrivée de petites pluies faibles la nuit suivante. (Indice de confiance de 4 sur 5 pour cette échéance)Les concentrations en polluants atmosphériques devraient rester à des niveaux assez bas permettant ainsi de maintenir une bonne qualité de l'air sur les Hauts de France.