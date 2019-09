Météo France : les prévisions pour ce dimanche 15 septembre (et les prochains jours)

Températures



Les tendances de Météo France pour la suite

Si vous avez aimé la première moitié de votre week-end, vous allez adorer la seconde, selon Météo France ! Après une nuit étoilée, le jour se lève ce dimanche dans une ambiance azur. Quelques formations brumeuses se développent ici ou là, mais sont rapidement dissipées par un soleil omniprésent.Au fil des heures, la journée se poursuit avec un soleil incontesté. Ce sera donc un temps bien sympathique pour un dimanche de septembre. Une dernière occasion peut être pour vous d’aller faire un tour à la plage…Les températures ce dimanche matin sont comprises entre 8 et 14 degrés : 8 pour Arras et Avesnes-le-Comte, 10 pour Amiens et Saint-Gratien.Dans l'après-midi, le thermomètre va bien grimper sauf en bordure côtière ou il restera plus timide. Seulement 22 à Calais et Saint-Tricat, mais le mercure grimpera jusqu'à 28 degrés Beauvais et Savignies.Lundi, les conditions anticycloniques faiblissent, ce qui permet à une perturbation circulant sur les îles britanniques, de nous concerner un peu dans les Hauts-de-France. la dégradation sera essentiellement nuageuse, et devrait se limiter au nord de la région. Ailleurs, les éclaircies restent majoritaires, après dissipation des brumes et brouillards matinaux. Quant aux températures, elles seront en baisse, de 12 à 23 degrés.Mardi, le même front perturbé stagne sur la région, en dispensant quelques petits arrosages sur les zones littorales.Mercredi, l’anticyclone reprend des couleurs et l’évolution au cours de la journée sera favorable. On devrait donc retrouver un temps agréable avec des températures comprises entre 9 et 19 degrés.