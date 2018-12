Météo France : les prévisions pour ce dimanche 16 décembre (et le début de la semaine)

Les prévisions de Météo France pour le début de la semaine

Le temps sera perturbé en cette fin de week-end dans les Hauts-de-France. Quatre départements ont été placés en vigilance orange à la neige et au verglas par Météo France . Cette dégradation nous a quittés dans la nuit, nous laissant en matinée un ciel de traîne très nuageux, voire brumeux, accompagné de quelques averses éparses sous un vent faible à modéré.Dans la matinée, on attend des averses éparses, particulièrement dans le nord de la région. Quelques nappes de brouillard feront aussi leur apparition en Picardie en début de matinée. Le temps se dégagera ensuite sur la côte, même si le sud de la région aura toujours un ciel bien perturbé.Côté températures, le mercure ira de 3° à Amiens à 6° sur le littoral, près de Dunkerque. Un temps toujours plus frais dans le sud-est de la région.Dans l'après-midi, le ciel se couvre à nouveau, sauf sur la côte où le soleil brillera jusqu'en fin de journée. Des nuages, mais pas de pluie attendue sur le reste de la région.Le mercure restera stable : on attend 6° à Boulogne-sur-Mer, 4° à Maubeuge mais aussi 5° à Saint-Omer.marquera le retour du soleil sur l'ensemble de la région, bien que les températures restent fraîches dans l'ensemble. On pourra espérer 8° à Calais. 6° à Lille et 5° à Amiens au meilleur de la journée.​​​​​​, l'embellie se poursuit avec un grand soleil du nord au sud des Hauts-de-France ! Les températures iront de 8° sur le littoral à 5° dans les terres.​​​​​​en revanche, préparez vous au retour de la grisaille. Les températures restent stables mais la pluie fait son grand retour.