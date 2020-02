Météo France : les prévisions pour ce dimanche 16 février et pour les jours à venir

Ce dimanche

Comme prévu par Météo France, la tempête Dennis s’est invitée sur la région par l’ouest en début de nuit, avant de se généraliser à l’ensemble du territoire. Cette dégradation pluvieuse s’avère néanmoins bien moins violente que la tempête Ciara de dimanche dernier.Elle est accompagnée d’un renforcement du flux de sud-ouest, dont l'intensité varie entre assez fort à fort, avec des pointes de 70 à 80 kilomètres par heure, 100 à 110 sur les caps. Aucune évolution n’est à attendre dans la matinée mais on note une bande étroite de front froid qui s’installe sur le nord-ouest à la mi-journée.Ce front va lentement balayer les Hauts-de-France jusqu’à la nuit suivante. Il donne des pluies plus soutenues et les cumuls attendus sont estimés entre 20 à 25 millimètres au nord-ouest et 10 à 15 au sud-est. Le vent reste fort et les rafales ne faiblissent qu’en fin d’après-midi.Les températures seront supérieures de 8 à 9° aux moyennes de saison, avec des minimales de 8 à 11°.Les maximales affichent 13 à 15 au littoral, 15 à 17 dans l’intérieur.La dégradation nous laisse un ciel de traîne bien actif, porteur de nombreuses averses qui peuvent être orageuses au littoral. Le vent varie de modéré à assez fort. Il est accompagné de rafales jusqu' à 80 kilomètres par heure. Les températures quant à elles repartent à la baisse avec des minimales entre 6 et 8° et des maximales entre 9 et 11°.La masse d’air se fait plus sèche, la traîne est moins active, les averses se cantonnent au nord-ouest tandis que le sud et l’est des Hauts-de-France bénéficient de belles éclaircies, mais le vent est toujours bien présent. Les minimales affichent 3 à 7° et les maximales 9 à 11°.La masse d’air s’assèche dans un contexte anticyclonique et la journée s’annonce plutôt agréable. Le vent d’ouest est modéré et donne quelques bourrasques à la côte et les températures sont en légère baisse : 4 à 8° en moyenne. Le répit est toutefois de courte durée car une nouvelle dégradation s’organise au fil des heures à l’ouest de la Bretagne et nous concernera jeudi.Textes de Paul Renard