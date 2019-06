Météo France : les prévisions pour ce dimanche 16 juin (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Ce dimanche débute sous un ciel encore bien nuageux, notamment sur l’extrême nord-ouest des Hauts-de-France, et quelques ondées ne sont pas à exclure sur le côtier, selon Météo France.Dans l’intérieur, les nuages dominent, mais le soleil parvient néanmoins à percer ici ou là. Le vent de sud-ouest est faible à modéré, avec quelques pointes voisines de 40 kilomètres par heure sur le littoral.Dans l’après-midi, notre ciel s’éclaircit sur l’ouest et le sud-est de la région, mais, plus au centre, c’est un nouveau régime d’averses qui se met en place, et il faut attendre la fin de journée pour voir vraiment de belles trouées.Les minimales sont stationnaires, 11 à 14° sur le côtier, 11 à 13 dans les terres, ainsi d’ailleurs que les maximales qui affichent 18 à 23 au meilleur de la journée.Nous retrouvons une masse nuageuse bien présente en matinée de, mais la situation s’améliore notablement au fil des heures pour nous offrir au final un temps bien agréable, sous des maximales en nette hausse, avec 25° sous abri en moyenne.Ces valeurs vont encore grimperpour atteindre 27°, mais le ciel se fait plus mitigé, avec un voile de nuages moyens et élevés qui a du mal à laisser passer les éclaircies.Quant à, c’est un temps plus variable qui s’annonce, accompagné de quelques ondées en soirée. Fait marquant de la journée, les minimales qui vont grimper jusque 17° dès potron minet !