Météo France : les prévisions pour ce dimanche 16 septembre (et pour les prochains jours)

Températures



Quelle tendance pour le début de la semaine ?

Les pressions restent élevées, mais l’anticyclone se décale vers l’Europe Centrale, laissant s’approcher de nos territoires les perturbations qui circulent sur les îles britanniques.Au petit matin, cela nous amène la formation de brumes, voire de bancs de brouillard peu épais qui laissent place, en cours de matinée, à l’apparition de nuages élevés qui tapissent le ciel, d’autant plus épais que l’on se dirige vers l’ouest, selon Météo France.La situation évolue peu dans l’après-midi, où les conditions restent anticycloniques malgré des pressions en baisse, et les nuages d’altitude s’infiltrent toujours, donnant au ciel un aspect laiteux. Ils se décalent vers l’est en fin de journée, prémisses d’une nuit étoilée.Les minimales sont fraîches et légèrement en-dessous des normales : 7 à 10° dans les terres, 12 ou 13 à la côte.Mais le flux de sud nous amène de l’air plus doux, et les maximales en profitent pour grimper, affichant 21 à 25° du nord-ouest au sud-est de la région., nous sommes sur la bordure ouest de l’anticyclone centré alors sur le Caucase et cela nous permet de jouir d’une belle journée, tout juste ponctuée de quelques nuages d’altitude, sous des maximales encore en hausse : jusque 28° dans le sud des Hauts-de-France.Elles grimpent encore, mais la situation devient dépressionnaire et marquée par l’arrivée de nuages bas par l’ouest, accompagnés d’un net renforcement du vent.Enfin, le ciel se fait plus gris et de faibles ondées progressent alors dans l’intérieur.