Météo France : les prévisions pour ce dimanche 17 juin (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour ce dimanche

Les prévisions de Météo France pour le début de la semaine prochaine

Ce dimanche, la situation reste globalement identique à celle de samedi, avec uneElle arrive dans des champs de pressions élevés et ne donne que quelques rares petites ondées. Dès la matinée, elle se désactive, nous laissant un ciel parsemé de nuages élevés qui, très localement sont encore porteurs de quelques petites gouttes éparses.Tout cela s’améliore encore au fil des heures avec un temps sec et de belles éclaircies qui apparaissent en cours d’après-midi, le tout sous un petit vent faible de secteur ouest, qui pousse toutefois en bourrasques voisines de 40 kilomètres par heure sur la frange côtière.Les minimales restent stationnaires et affichent 11 à 13° au petit matin.Quant aux maximales, elles restent encore un peu justes pour la période, avec 15 à 18° à la côte et 18 à 20 dans les terres.C’est encore un scénario identique qui se joueavec l’arrivée en fin de nuit d’une nouvelle dégradation très atténuée, apportant de très faibles précipitations sur la façade ouest des Hauts-de-France.Elle s’évacue ensuite rapidement en matinée, nous offrant un ciel certes encore nuageux mais qui s’éclaircit au fil des heures, et puis, dès, les conditions deviennent nettement anticycloniques avec un après-midi bien ensoleillé, sous des températures qui repartent à la hausse.Enfinles hautes pressions nous offrent une belle journée ensoleillée sous des températures estivales, 14 à 28° en moyenne et sous abri !

Rendez-vous à partir de 9H30 pour suivre en direct La Transbaie 2018 !