Météo France : les prévisions pour ce dimanche 17 mai (et le début de la semaine)

Les prévisions pour ce début de semaine

Qualité de l'air

Notre week-end end se poursuit avec un temps calme et un ciel plutôt dégagé, favorisant la formation de brumes et brouillards sur l’ouest des départements de la Manche. On en retrouvera quelques traces au lever du jour avant que le temps ne se fasse ensoleillé partout.Dans l'après midi, la situation agréable se poursuit avec un beau soleil, accompagné de quelques cumulus qui bourgeonnent par évolution diurne... Sans incidence sur l’impression générale. À noter également la présence de nuages d’altitude qui débordent également par la mer.Les températures minimales sont encore un peu fraîches pour la saison : 3 degrés à Beauvais et Saint-Paul, 6 degrés à Lille et Mouvaux.Dans l'après-midi, les valeurs tourneront autour de 15 à 20 degrés : 16 degrés à Dunkerque et Hoymille, 19 degrés à Laon et Laval-en-Laonnois.Lundi, c’est un très beau début de semaine qui nous attend. Toujours quelques grisailles matinales mais elles seront vite dissipées. Journée très ensoleillée en perspective : le vent d’ouest à nord-ouest est modéré avec toujours des pointes à 40 km/h l’après-midi sur le littoral de la mer du Nord. Températures de 7 à 21 degrés...Mardi, encore un peu de brumes et brouillards en provenance de la mer dès les premières heures de la journée. Comme la veille, l’évolution sera favorable pour le reste de la journée, avec des températures qui continuent de croître.Mercredi, il fera jusqu'à 26 degrés, associé toujours au même type de temps que les 2 jours précédents.La qualité de l'airr devrait être moyenne, sauf dans la région de Calais et de Boulogne-sur-Mer où elle serait meilleure.