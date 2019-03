Météo France : les prévisions pour ce dimanche 17 mars (et le début de semaine)

© Météo France

En ce dimanche, le front froid de la perturbation nous laisse à l’arrière, tandis que plus à l’ouest, se met en place une traîne assez chargée et porteuse d’averses qui prennent un caractère orageux, notamment sur l’Oise. L, de 40 à 50 kilomètres par heure.Au fil des heures, la masse d’air se fait plus instable, les averses plus nombreuses,. Le vent de sud-ouest se renforce à nouveau, donnant cette fois des rafales de 60 à 70 kilomètres par heure jusque dans les terres.Les minimales se maintiennent, avecMais les maximales, elles,et ne dépassent guère la barre des 10°.La semaine débute sous un ciel plus apaisé, et bien que la traîne se maintienne, les averses se font moins fréquentes et moins soutenues. Le vent pivote au nord-ouest et s’apaise lui aussi.Les minimales sont en baisse, avec 3° en moyenne, mais les maximales remontent légèrement.Mardi, grâce à une poussée anticyclonique, le soleil reprend le relais rapidement après dissipation des brumes et brouillards matinaux. Ce sera aussi la journée la plus froide de la semaine :(on attend) et les gelées matinales sont de retour un peu partout.Enfin mercredi, la journée s’annonce nuageuse dans l’ensemble,. Le vent pivote au sud-ouest et reste faible. Quant aux températures, elles repartent légèrement à la hausse.