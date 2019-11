Météo France : les prévisions pour ce dimanche 17 novembre (et pour les jours suivants)

► Dimanche

Notre journée dominicale a débuté dans une atmosphère brumeuse, avec localement quelques bancs de brouillards. Cette grisaille matinale met du temps pour se dissiper et ce n’est qu’en cours de matinée que quelques éclaircies se développent par l’est du territoire. Le vent variable de tendance sud-est reste faible.Il va pivoter au nord dans l’après-midi tandis que l’embellie se confirme au fil des heures avec de belles éclaircies sur une grande moitié ouest des Hauts-de-France, et même si un voile de nuages élevés s’invite dans le décor plus à l’est, l’impression générale reste plutôt agréable.Les minimales sont en baisse : - 1 à 1° dans l’intérieur, 1 à 3 à la côte…Les maximales, quant à elles, restent stationnaires : 7 à 10 du sud-est au nord-ouest.L’embellie est de courte durée, puisque dans la nuit, une nouvelle dégradation arrive par le nord, accompagnée d’un net renforcement du vent qui peut alors donner quelques rafales au littoral voisines de 60 kilomètres par heure.Cette dégradation nous amène pour lundi un ciel nuageux et faiblement pluvieux dont seul le sud de la Picardie reste épargné en matinée avant d’être également impacté dans l’après-midi. Le vent de nord-ouest est modéré, le tout sous des températures en très légère hausse : minimales de 1 à 3 dans l’intérieur, 4 à 6 sur la frange littorale, maximales 7 à 10°.Mardi, le temps se fait variable avec quelques averses éparses vers les frontières et l’Avesnois, où pourraient virevolter quelques flocons au vu des minimales de 1 à 3° dans l’intérieur, 3 à 5 au littoral.Mercredi, le ciel bien dégagé à l’ouest se fait de plus nuageux à l’est au fil des heures.