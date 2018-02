Météo France : les prévisions pour ce dimanche 18 février (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour ce dimanche

Notre beau week-end se poursuit. Ce dimanche matin, on retrouvera quelques dépôts de gelées blanches et localement un peu de brouillard givrant dans les endroits les plus froids… En matinée, tout cela se dissipe et le soleil s'installe petit à petitDans l'après-midi, le beau temps se confirme, avec de nombreux passages ensoleillés, accompagnés de temps à autre de quelques cirrus ici ou là, mais qui evidemment n' empêcheront pas l'impression de beau temps. Le vent reste faible toute la journée.Les températures de ce dimanche matin sont toujours très froides, de -2 à 3 degrés. -2 à Lille et Roubaix. 2 à Dunkerque et Loon-Plage.En journée, les maximales évoluent légèrement au dessus des normales : de 7 à 10 degrés. 9 à Valenciennes et Saint Amand les Eaux. 10 à Calais et Saint Tricat.Pour les jours suivants, dans les Hauts-de-France, changement radical de temps, avec une dépression qui va venir se creuser en mer du nord et qui occasionne sur la région un temps perturbé. On attend des pluies faibles une bonne partie de la journée. Des precipitations qui pourraient être plus continues en Nord Pas-de-Calais. Températures de 1 à 7 degrés., en matinée, le ciel reste couvert mais les éclaircies se font de plus en plus larges au fil des heures. Températures de 3 à 7 degrés. Ceci dit, un petit vent de nord est s'installe et renforce la fraicheur du ressenti.Et puis, belle journée anticyclonique, avec un ciel degagé. Mais l'ambiance reste fraiche avec une masse d'air plus froide. On notera de faibles gelées nocturnes généralisées. Températures donc en baisse, de -2 à 5 degrés.