Météo France : les prévisions pour ce dimanche 18 novembre (et le début de semaine)

Voilà un samedi agréable qui s'achève... C'est d’ailleurs la tendance de ce week-end :. Et ce sera encore le cas aujourd'hui ! Dès le lever du jour, le soleil brillera sans partage.Dans l'après-midi, ce même soleil continuera son show, mais il aura du mal à réchauffer l'atmosphère, d'autant plus que le vent d'est-nord-est sera généralement modéré. Avec des pointes à 40 km/h, il accentuera la sensation de froidSous abris, les minimales varieront entre: 0 pour Arras et Lattres Saint Quentin. 2 à Calais et Bonningues les CalaisEn journée, les maximales se resserreront autour de: 7 à Saint Omer et Clairmarais, 8 à Boulogne et Condette. En ressenti, on tournera autour de 3 à 5 degrésdès lundi, on se réveillera avec des températures négatives et un ressenti pouvant aller jusque -8°C par endroits avec le vent, qui d’ailleurs évoluera en rafales. Et puis coté situation météo, les pressions partent à la baisse et de l'humidité s’infiltre par le nord est. Résultat :: les nuages reprennent le dessus et limitent les éclaircies.Mardi, la grisaille dominera de nouveau dès le réveil, accompagnée dele plus souvent dans l'intérieur des terres. Par la suite, il faudra plutôt compter suen soirée sur le littoral, avec dOn verra quasiment la même amplitude mercredi, où un ciel changeant nous attend