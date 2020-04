Météo France : les prévisions pour ce dimanche 19 avril (et le début de la semaine)

© METEO FRANCE

Le début de la semaine

La qualité de l'air

Ce matin, avec le retour des conditions anticycloniques, la matinée va se dérouler sous un ciel plus ou moins nuageux, et des éclaircies plus ou moins belles.Dans l'après-midi, on verra de moins en moins de nuages et de plus en plus de soleil. Seul bémol : le vent, qui était faible le matin, va devenir sensible sur les côtes avec des rafales pouvant aller jusqu'à 40 km/h.Les températures restent incroyablement douces pour la période, avec des minimales jusqu'à 9°C sous abri.Les maximales, en revanche, montent jusqu'à 14 à 19°C sur la façade maritime, et 19 à 22°C dans l'intérieur.La semaine va commencer avec des conditions anticyclonique. avec un plein soleil sur la région. Il va régner en maître toute la journée. Encore ce vent sensible en bord de mer avec des rafales jusque 50 km/h par heureCe sera la même chose mardi coté vent, et côté ciel notons un léger changement puisque l'anticyclone se décale un peu en latitude et va favoriser l'apport d'humidité dans l'air, d'où les nuages qui vont bourgeonner dans l'après-midi.Mercredi, prévoyez une grande et belle journée placée sous le soleil, avec des maximales de 17 à 23°C.