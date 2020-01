Météo France : prévisions pour ce dimanche 19 janvier et pour les prochains jours

© Météo France

Les températures

Tendances

Nous sommes protégés par un puissant anticyclone mais cette journée dominicale commence toutefois avec des nuages porteurs de quelques faibles averses sur le quart nord-ouest. Ailleurs, le ciel est peu nuageux à nuageux. Le vent variable et faible dans un premier temps, s’installe au nord et devient modéré.Dans l’après-midi, selon toute logique, les rares et faibles averses progressent vers l’est des Hauts-de-France, tandis que sur l’ouest le ciel redevient peu nuageux. Le vent va s’orienter un peu plus au nord-est et en profiter pour monter d’un cran (30 à 40 km/h)Après une nuit passée «sous les étoiles » les températures ont bien baissé : Météo France annonce de -1° à +2° dans l’intérieur, 3 à 6° sur le littoral.Les valeurs de l’après-midi sont quasi identiques à hier : 7° à 9°, mais avec la « bise » qui se sera levée, l’ambiance sera fraîche !Localement quelques grisailles matinales seront présentes. Ensuite c’est un ciel variable avec de belles éclaircies qui nous tiendra compagnie. Le vent passera un peu plus au secteur est, il sera faible à modéré. Côté températures elles baisseront encore -2° à 0° dans les terres, 2° à 4° en bord de mer, les maximales iront de 5° à 7°.Journée la plus « froide » de la semaine ? C’est pour le moment ce qui semble nous attendre avec -3° à 0° dans l’intérieur et 1° à 3° sur les côtes au petit matin. L’après-midi nous devrions atteindre 4° à 6°. Quant au ciel, ce sera une belle journée, même si des nuages seront présents sur l’ouest en matinée.Plus de nuages sur l’ouest, allant jusqu’à masquer le soleil, soleil qui résistera à l’est ! Les minima du jour iront de -1° à +3°, les maxima de 5° à 7°. (Indice de confiance de 3 sur 5 pour cette échéance).Qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-France : la qualité de l'air sera bonne sur l'ensemble de la région Hauts de France en raison de conditions météo favorables à une dispersion des polluants. Petit rappel pour les utilisateurs de vélos ou trottinettes : Sur les routes fréquentées, les concentrations de polluants peuvent être plus importantes. Placez-vous devant les voitures au feu rouge, pour être moins exposés aux gaz d'échappement.