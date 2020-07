Météo France : les prévisions pour ce dimanche 19 juillet (et pour les prochains jours)

Les nuages bas envahissent les côtes en cours de nuit, particulièrement denses sur les hauteurs du Pas-de-Calais, et des brumes, voire de légers brouillards, sont présents au lever du jour des Flandres au bassin minier. Tout cela se dissipe rapidement et la couverture nuageuse s'allège au fil des heures, mais l'on garde encore en fin de matinée un dégradé nuageux du littoral vers le sud Picard.Le début d'après-midi profite principalement aux départements Picards, tandis qu'en bord de mer, les nuages font de la résistance et se renforcent même à l'approche d'une nouvelle perturbation par le nord. En fin de journée, le ciel se couvre en Nord-Pas-de-Calais et devient nuageux partout ailleurs. En soirée, de faibles pluies se déclenchent du Calaisis à la Flandre Maritime.Avec 9 à 16°, les minimales peuvent sembler un peu fraîches par endroit, mais elles sont de saison. Les maximales sont assez contrastées : 20 à 26° sur le Nord-Pas-de-Calais, 23 à 30 en Picardie. L'onde faiblement active circule en cours de nuit avant de s'évacuer en début de journée vers la Belgique. L'évolution est ensuite favorable et on se dirige vers une journée agréable, mais sous le vent de nord modéré à assez fort, les maximales perdent 3° en moyenne. Mardi, les conditions anticycloniques se renforcent, la masse d'air est sèche en basses couches et le ciel se fait clair à peu nuageux, températures 11 à 23°, un scénario qui se répète à l'identique mercredi !On vient de le voir, sur nos plages, le ciel dominical reste bien encombré durant toute la journée : les nuages bas de la nuit font de la résistance et se renforcent même au nord avec l'arrivée d'une dégradation qui nous apporte de petites précipitations de la frontière belge au cap Gris-Nez. Dans ces conditions, les maximales peinent une fois de plus à grimper : sur le sable, 18° à Berck, 20 pour Saint-Valéry-sur-Somme, 21 à Malo-les-Bains, 17 ou 18 dans l'eau.Le vent d'ouest à sud-ouest, force 3 à 5 s'oriente en fin de journée de nord à nord-ouest force 2 à 3. La mer est belle sur la côte d'Opale, peu agitée sur la mer du Nord et la baie de Somme. L'index UV est revu à la baisse avec une valeur moyenne de 5 entre 12 et 16 heures.Demain, avec l'arrivée de la perturbation, la qualité de l'air sera bonne à moyenne sur les Hauts-de-France, mais au sud, les conditions météo restent propices à la formation d'ozone.Pour vos trajets, choisir la marche à pied ou le vélo diminue la pollution et les risques de maladies cardiovasculaires et respiratoires de 40 %.