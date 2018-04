Météo France : les prévisions pour ce dimanche 1er avril (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour ce dimanche

Carte Météo France pour ce dimanche matin

Carte Météo France pour ce dimanche après-midi

Les prévisions de Météo France pour le début de semaine prochaine

La dépression sur l’Angleterre se comble en se dirigeant vers les Pays- Bas. En cours de nuit, le ciel très nuageux a encore donné quelques petites précipitations. Aucune véritable amélioration dans cette matinée dominicale, où ce ciel, toujours aussi nuageux, reste associé à de petites pluies, voire quelques averses éparses. Notons également le flux d’ouest qui pousse en rafales voisines de 40 à 50 kilomètres par heure.Au fil des heures, les pressions remontent progressivement par l’ouest, limitant l’activité pluvieuse qui régresse vers les frontières belges au fil des heures, tandis que les départements Picards bénéficient de généreuses éclaircies et surtout d’un temps sec. Le flux d’ouest, quant à lui, reste faible à l’ouest, mais donne encore quelques rafales sur le sud-est de la région, voisines de 40 kilomètres par heure.A la faveur de la couverture nuageuse de la nuit, les minimales sont en hausse, affichant 4 à 6°, mais les maximales peinent encore à grimper et restent en-dessous des valeurs attendues pour la période, avec 8 à 9° à la côte, 9 à 11 dans les terres.Une nouvelle dégradation nous arrive ensuite dans la nuit de dimanche à, mais elle ne concerne que la partie ouest des Hauts-de-France, avec des précipitations faibles et éparses, tandis que partout ailleurs le temps reste sec sous un ciel couvert, le tout sous un vent de sud-est modéré.Ensuite,nous conservons globalement un ciel variable ponctué d’averses, sous un vent modéré à assez fort qui donne quelques rafales de l’ordre de 70 kilomètres par heure au littoral, et, bonne nouvelle : des températures enfin revues à la hausse !