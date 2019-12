Météo France : les prévisions pour ce dimanche 1er décembre (et pour les jours suivants)

Températures

Les jours suivants

Comme attendu, une perturbation nous a abordé cette nuit. On la retrouvee en matinée ce dimanche sur l’Oise et le sud de l’Aisne. Des précipitations associées se produisent sur ces zones, et avec les températures froides du moment, de la neige vient se mêler à la pluie.Au fil des heures, on pourrait même ne retrouver que de la neige seule dans l’est de l’Aisne. Cela peut légèrement blanchir les sols mais dans l’ensemble la neige ne tiendra pas. Plus globalement, les averses cessent en fin de journée, avant le retour des éclaircies par l’ouest. Le vent sera sensible à la côte.Les températures sont fraîches ce matin, de 0 à 3°. Température nulle à Valenciennes et Saint-Saulve. 1 seul petit degré pour Laon et Soissons.Dans l'après-midi, on attend 3 à 8° dans la région. 3 à Compiègne et Montmartin, 8 à Calais et Sangatte., un anticyclone se met en place sur l’Irlande et l’ouest de la région. Quelques gouttes et grisailles sont au menu du début de journée, avant le retour des éclaircies qui arrivent à s’imposer un peu partout. Températures de 1 à 8° à prévoir., on garde nos conditions anticycloniques, ce qui bloquent l’humidité au sol. Du coup, les nuages pourraient être nombreux le matin, et les visibilités médiocres avec du brouillar. Par la suite, les éclaircies se feront timideS. Températures prévues de 1 à 7°., un flux de sud se met en place, permettant de chasser les nuage. Le soleil sera donc au rendez-vous pour notre milieu de semaine. Températures négatives le matin, autour de -1°.