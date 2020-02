Météo France : les prévisions pour ce dimanche 2 février (et le début de la semaine)

© METEO FRANCE

Les prochains jours :

Les jours se suivent et se ressemblent : sous un régime de basses pressions, les perturbations s’enchaînent. La nuit a vu l’arrivée d’un secteur chaud, il nous a amène des pluies continues que nous retrouvons dans la matinée. Elles sont accompagnées d’un vent qui se renforce à nouveau après une accalmie nocturne, et donne des pointes de 50 kilomètres par heure dans les terres, 50 à 60 au littoral.Les rafales vont se généraliser dans l’après-midi et atteindre 70 kilomètres par heure sur les caps. Côté ciel, les pluies se font plus faibles dès la mi-journée et concernent principalement l’est du territoire. A l’arrière, le ciel est nuageux à couvert partout et quelques averses se développent à la côte.Les minimales sont en légère baisse, mais sont encore bien douces pour la période : 7 à 9°.Les maximales, par contre, sont encore revues à la hausse : 12° au littoral, 13 ou 14 dans les terres, voire même 15 au sud de l’Oise et de l’Aisne., le front chaud se réactive par le nord en cours de nuit. Les précipitations continues concernent l’ensemble de nos territoires en journée et il faut attendre la fin d’après-midi pour espérer l’arrivée d’un ciel de traîne que l’on retrouve le lendemain., les ondées sont généralisées, peu marquées, mais sur la période, les cumuls peuvent se révéler notables, 15 à 25 millimètres sur un axe central qui s’étend de la baie de Seine à l’Avesnois.Enfinvoit le retour d’un temps plus calme, mais sous des températures en forte baisse.