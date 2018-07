Météo France : les prévisions pour ce dimanche 1er juillet (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Un système dépressionnaire quasi-stationnaire au nord du Portugal génère un flux d’est, mais nous restons protégés par une belle dorsale anticyclonique, et c’est encore une journée bien ensoleillée qui se profile pour ce 1° juillet, avec un soleil régnant en maître dès la matinée, sous un petit vent faible à 10 ou 20 kilomètres par heure.L’après-midi s’annonce tout aussi lumineux, mais une cumulification se met en place sur les départements picards, en marge d’une masse d’air instable qui circule jusque la Normandie. Les cumulus se font de plus en plus présents à mesure que l’on circule vers le sud, et il n’est pas exclu d’avoir quelques averses, ponctuellement orageuses, sur le sud-ouest de l’Oise.Ce dimanche est la journée la plus chaude du pic de chaleur sur les Hauts-de-France, avec des minimales qui affichent déjà 17 à 20° dès potron minet,…… et des maximales largement au-dessus des normales : 29 à 31° sur le côtier, 31 à 34 dans l’intérieur.La situation n’évolue guère, et c’est un scénario quasiment identique qui se joue, avec une journée agréable où le soleil est largement présent, mais avec, comme la veille, l’apparition de cumulus sur le sud des Hauts-de-France, engendrant quelques ondées parfois orageuses.est encore une belle journée, mais les nuages gagnent du terrain et enfin, la dorsale d’altitude s’évacue en cours de nuit, laissant une masse d’air plus humide arriver, et induisant ainsi un ciel plus changeant, sous des températures revues à la baisse.