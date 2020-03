Météo France : les prévisions pour ce dimanche 1er mars (et les prochains jours)

Les températures

Les prochains jours

La nuit dernière, le ciel est resté changeant avec des averses parfois orageuses sous un vent qui modéré à assez fort avec encore des rafales de 60 à 95 kilomètres par heure jusqu’en fin de nuit. Ce matin, on note quelques averses au nord-ouest, tandis que le ciel se charge par le sud-ouest à l’approche d’une nouvelle dégradation. Les premières pluies, faibles et éparses abordent le sud de la Picardie en fin de matinée. Le vent est toujours bien présent avec des rafales jusque 80 kilomètres par heure à la côte.La dégradation gagne ensuite l’ensemble des Hauts-de-France avec des pluies très soutenues par moment et temporairement accompagnées de quelques flocons, voire de flocons seuls, sans conséquences au sol. Les rafales de 50 à 70 kilomètres par heure s’accentuent dès le milieu d’après-midi pour atteindre 70 à 90 kilomètres par heure, voire 100 sur la Picardie et l’Avesnois.Les minimales sont en baisse et affichent 3 à 5° au petit matin.Les maximales, elles aussi en baisse, s’échelonnent de 8 à 10.voit le passage d’une nième dégradation en fin de nuit et en matinée, suivie d’un ciel de traîne porteur d’averses. Le vent est modéré à assez fort, avec des pointes de 40 à 65 kilomètres par heure. Les températures restent stationnaires : minimales 3 ou 4°, maximales 8 à 10.nous apporte un court répit sous un ciel changeant avec de rares ondées, avant une dégradation faiblement pluvieuse qui arrive en cours de nuit suivante et gagne l’ensemble du territoire mercredi dès la matinée, mais, bonne nouvelle, le vent reste faible à temporairement modéré.Aujourd’hui, le maintien des conditions météorologiques perturbées favorise une bonne qualité de l'air sur les Hauts de France.Conseil Atmo du jour : certaines personnes, comme les enfants, les personnes âgées ou asthmatiques, sont plus sensibles à la pollution. Evitez, tant que possible, les axes à fort trafic routier.