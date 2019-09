Météo France : les prévisions pour ce dimanche 1er septembre (et le début de semaine)

Dimanche 1er septembre

Le début de la semaine

Comme prévu par Météo France, la dorsale qui nous protège depuis quelques jours faiblit et un petit front faiblement pluvieux s’est invité sur nos territoires en soirée de samedi par le littoral avant de s’enfoncer dans les terres en cours de nuit, porteur de quelques petites gouttes. Il s’évacue rapidement, nous laissant un classique ciel de traîne dès la matinée. Il est très peu actif – tout au plus quelques ondées anecdotiques – et les éclaircies reviennent progressivement par l’ouest.L’évolution est favorable dans l’après-midi : les éclaircies prennent petit à petit le dessus et en fin de journée, les nuages se font de plus en plus discrets. Notons toutefois le flux d’ouest qui se renforce à nouveau au littoral, avec des rafales voisines de 40 kilomètres par heure.Les minimales se maintiennent cependant : 11 à 16° au lever du jour,…… mais les maximales connaissent une baisse brutale et passent sous les normales de saison : 19 à 20 à la côte, 21 à 23 dans les terres.Lundi, la dorsale se met de nouveau en place sur les Hauts-de-France et s’étend du proche Atlantique au nord de l’Allemagne. En matinée, le ciel est bien dégagé, puis, à la mi-journée, des nuages se développent mais n’altèrent pas l’impression d’un temps agréable. Mardi, la dorsale se maintient, mais on note l’arrivée de nuages plus nombreux sur le nord de la région et enfin mercredi voit le passage d’un nouveau petit front pluvieux qui va nous tenir compagnie tout au long de la journée, le tout sous des températures qui restent encore plutôt fraîches.Ce dimanche 1° septembre, nous fêtons Gilles !