Météo France : les prévisions pour ce dimanche 2 décembre (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour le début de semaine prochaine

Un vaste système dépressionnaire qui circule du nord de l’Angleterre à l’Europe du nord nous envoie un véritable défilé de perturbations. Celle de ce samedi s’est évacuée par l’est en soirée, mais, déjà, en seconde partie de nuit arrive la suivante, porteuse de pluies continues et plus soutenues, et accompagnée d’un vent de sut à sud-ouest modéré à assez fort qui pousse en rafales voisines de 50 à 60 kilomètres par heure, voire localement 70.Cette dégradation s’évacue par l’est en cours de matinée, nous laissant un ciel gris et faiblement pluvieux dans l’après-midi. Les cumuls attendus sur la période sont de 7 à 15 millimètres, et jusque 20 localement. Le vent reste quant à lui, modéré à assez fort, avec toujours des rafales de 40 à 60 kilomètres par heure.Les minimales sont en hausse et affichent 6 à 11°…et les maximales ne sont pas en reste, avec 13 à 15°, des valeurs très au-dessus des normales !, le ciel des Hauts-de-France reste chargé, très nuageux à couvert et ponctué d’averses qui ne vont s’atténuer qu’en soirée, et un coup de tonnerre n’est pas exclu au littoral. Le vent est toujours bien présent et les températures encore très douces.nous offre une journée de répit sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies, un répit de courte durée puisqu’une nouvelle dégradation nous arrive vers la fin de journée, nous amenant unpluvieux et venteux jusqu’en fin d’après-midi !