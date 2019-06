Météo France : les prévisions pour ce dimanche 2 juin (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



En ce dimanche 2 juin, la situation devient dépressionnaire à l’approche d’un front faiblement pluvieux sur le proche Atlantique, selon Météo France. En matinée, le ciel est toutefois bien lumineux sur une grande partie de la région, tandis qu’un voile de nuages se met progressivement en place par l’ouest.Le front arrive sur la Bretagne en cours d’après-midi, venant déstabiliser la masse d’air et générant un flux de sud particulièrement chaud. Le voile nuageux progresse dans les terres et vers le milieu d’après-midi, le ciel devient plus menaçant, donnant alors quelques ondées localisées, parfois orageuses. Notons également le renforcement du vent qui pousse en rafales voisines de 40 à 50 kilomètres par heure sur la façade ouest.Les minimales sont en hausse, de 13° vers Beauvais à 18 dans le Dunkerquois… et les maximales ne sont pas en reste : 27 à 30 au littoral, 30 à 32 dans les terres.La dégradation traverse ensuite les Hauts-de-France en cours de nuit, et on en retrouve le front froidsur une grande partie est du territoire, tandis qu’à l’arrière se met en place une traîne peu active. Au fil des heures les éclaircies reviennent par l’ouest et gagnent ensuite progressivement toute la région. Le front froid nous amène une masse d’air bien plus fraîche et les maximales s’en ressentent, avec 20° en moyenne.voit le retour par l’est des averses, parfois orageuses, scénario qui semble encore s’intensifier, où le risque orageux se fait plus présent sur l’est du territoire. Les températures restent néanmoins légèrement supérieures aux normales de saison.