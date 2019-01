Météo France : les prévisions pour ce dimanche 20 janvier (et le début de semaine)

Températures



Quelle tendance pour le début de semaine, selon Météo France ?

Une depression centrée sur la France cette nuit laissera beaucoup d’humidité ce dimanche matin, selon Météo France.Le ciel sera chargé sur une grande partie de la région. D’ailleurs, un peu de neige est possible sur l’Aisne et sur le Nord.La tendance sera ensuite au retour d’une athmosphere plus seche Les eclaircies, presentes ce matin, au nord, pourront rapidement progresser vers le sud, en cours d’apres midi. Le ciel restera un peu chargé sur la Picardie. Le vent est faible à modéré.Les températures ce dimanche s’échelonneront de -1 à st Omer, à Lille à Arras et Laon à2° du coté de CompiègneL’après-midi, elles afficheront de 3° à 4° un peu partout., sous un beau et grand soleil, les températures restent froides avec -3° pour les minimales à 3° pour les maximales., après l’arrivée d’une perturbation, le matin, on retrouve un ciel couvert avec quelques flocons de neige. En cours de journée, un ciel traine se met en place et il pourra donner quelques averses de pluie et de neige mêlée ou encore, de grésil la nuit d’après. Le vent souffle assez fort et les températures oscillent entre -2 et 3°C’est encore un ciel de traine, assez actif pour la journée de. Le matin, alternance de nuages et éclaircies puis de la pluie et quelques gouttes de neige sur les côtes. Retour d’un ciel plus mitigé passé midi. Les températures affichent de -1 à 3° au meilleur de la journée.