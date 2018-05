Météo France : les prévisions pour ce dimanche 20 mai (et les prochains jours)

Le temps ce dimanche

Malgré des conditions toujours anticycloniques, de la grisaille s’est invitée dans notre ciel en cours de nuit. On la retrouve ce dimanche en matinée sur une moitié nord de la région où les nuages bas sont bien présents, avec des visibilités souvent brumeuses au nord d’une ligne allant du Boulonnais au Mélantois. Tout cela se dissipe progressivement en matinée, pour nous laisser un ciel largement lumineux au fil des heures, selon Météo France.



Toutefois, dans l’après-midi, par évolution diurne, des cumulus apparaissent peu à peu, devenant menaçants sur la façade Est, où des averses éparses circulent jusqu’en milieu de nuit suivante, averses qui peuvent prendre localement un caractère orageux.



Les températures

Les minimales sont encore un peu fraîches au petit matin, avec 5 à 8°, mais les maximales reprennent des couleurs printanières : 15 à 18° au littoral, 19 à 23°C dans les terres, une tendance à la hausse qui va d’ailleurs se poursuivre au fil des jours.



Et dans les prochains jours ?

Lundi, après une matinée prometteuse, le ciel s’ennuage de nouveau au fil des heures par évolution diurne et, dès le milieu de l’après-midi, un régime d’averses, localement orageuses, se met en place sur l’ensemble des Hauts-de-France jusqu’en début de nuit suivante.



Un scénario que l’on retrouve quasiment à l’identique mardi : le ciel clair et peu nuageux du matin devient changeant au fil des heures, donnant des ondées localement orageuses.



Enfin mercredi, il semble que nous retrouvons un temps plus serein, même si quelques ondées ne sont pas totalement exclues !







