Météo France : les prévisions pour ce dimanche 20 octobre (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo pour le début de semaine prochaine

La perturbation qui a traversé la région ce samedi semble se plaire tellement sur les Hauts-de-France qu’elle se met à onduler en cours de nuit pour revenir par l’est. Elle nous amène, selon météo France, un ciel très encombré ponctué de petites précipitations, précipitations qui, en cours de matinée, deviennent parfois soutenues sur l’Aisne et l’Avesnois, plus faibles à l’ouest, et seule une zone allant des Flandres à la baie de Somme reste épargnée. Le vent de nord à nord-est est faible.Mais il va se renforcer au fil des heures, poussant alors en bourrasques de 40 voire 50 kilomètres par heure jusque dans les terres. Côté ciel, la perturbation finit par concerner l’ensemble du territoire au fil des heures, avec toujours des précipitations soutenues sur l’est et le sud de la région. Météo France parle de cumuls de 5 à 10 millimètres sur l’ouest, 10 à 15, localement 20 à 30 sur la moitié est du territoire.Les minimales restent toutefois stationnaires, 8 à 10° au petit matin,…mais les maximales sont un peu en retrait, avec 12 à 15., nous conservons les résidus de la dégradation avec un ciel très encombré, porteur de petites ondées éparses qui s’amenuisent au fil des heures, sous un vent tournant faible à modéré. Minimales 9 à 11, maximales 13 à 15.voit le début d’une timide amélioration : l’ambiance brumeuse du petit matin laisse ensuite place à un ciel encore bien encombré mais laissant filtrer quelques timides éclaircies, et puisle ciel qui se dégage nettement, sous des températures qui repartent à la hausse, avec notamment des maximales de 16 à 20° !