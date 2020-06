Météo France : les prévisions pour ce dimanche 21 juin (et le début de la semaine)

Depuis la fin de la nuit, le ciel s'est couvert à l’approche d’une perturbation qui nous traverse ce dimanche matin. À la clé : des pluies faibles mais continues qui intéressent la moitié ouest des Hauts-de-France tandis que dans l’est le ciel devrait encore rester au sec.

Mais dans l'après-midi, cette dégradation se décale. Cette fois, les pluies éparses mais toujours régulières concerneront l’est de la région. À l’arrière des éclaircies de plus en plus belles se développent. On notera aussi un vent de sud-ouest modéré, avec qq rafales possibles par moment

Températures ce matin : 11 à 15 degrés. 11°C à Saint Quentin, 15°C à Dunkerque.

En journée, de 18 à 23 degrés : 21° pour Amiens, 23°C à Valenciennes

Les jours suivants

Pour la suite, on démarrera la semaine prochaine avec une météo qui se sera bien calmée. Lundi nous offrira un temps agréable avec de belles périodes ensoleillées, mais également quelques passages plus nuageux principalement dans l’intérieur en mi-journée. Températures de 11 à 23 degrés.

Mardi, il va commencer à faire chaud, avec un temps très ensoleillé après dissipation des quelques brumes du matin. Pas un nuage dans le ciel, un vent faible... Et des températures qui devraient grimper en moyenne jusque 27 degrés.

Et pour mercredi, ce sera 5 degrés supplémentaires en dépassant allègrement les 30 degrés, dans un ciel qui sera encore limpide avec un vent d’est modéré au littoral.