Météo France : les prévisions pour ce dimanche 21 octobre (et le début de la semaine prochaine)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La nuit claire et étoilée, a favorisé une baisse notable des minimales dans les terres, selon. Côté ciel, nous conservons des conditions anticycloniques et le ciel dégagé de la nuit nous amène localement, principalement dans les Flandres, la formation de brumes et de brouillards minces, tandis que, partout ailleurs, le ciel est bien dégagé dès le lever du jour.Peu ou pas de changement dans l’après-midi où nous conservons de belles conditions, avec un ciel lumineux, tout juste ponctué de quelques nuages d’altitude purement décoratifs.Les minimales sont largement revues à la baisse dans les terres où l’on relève de 0° vers Beauvais à 5 dans l’Audomarois, 6 à 9 à la côte. A contrario, les maximales sont revues à la hausse et affichent 16 à 19°.En soirée, une masse de nuages bas s’invite par la côte, précurseurs d’un front chaud peu actif qui traverse les Hauts-de-France en matinée où le ciel est couvert et faiblement pluvieux, avant le retour des éclaircies par l’ouest, éclaircies qui se généralisent ensuite à l’ensemble du territoire., la journée est mitigée, avec un ciel souvent voilé et une masse nuageuse plus abondante le long des frontières belges, et enfin, malgré encore de bonnes conditions anticycloniques, les nuages se font plus présents sous un flux de nord-ouest modéré qui donne quelques rafales voisines de 50 kilomètres par heure.