Météo France : les prévisions pour ce dimanche 22 décembre (et le début de la semaine)

Le début de semaine

Au petit matin, on retrouve comme hier des averses soutenues, associées encore à du vent en rafales, calibrées en journée autour de 60 km/h.Le temps restera pluvieux pour cette première après midi hivernale de la saison, sauf dans le département du Nord un peu épargné par cette instabilité.Les minimales, ce dimanche, évoluent entre 6 et 8 degrés.Pour les maximales, comptez 10 à 11 degrés partout.Ce lundi sera une journée de transition plutôt calme avant l’arrivée d’une nouvelle perturbation en soirée. Dans l'après-midi, on devra composer avec quelques averses résiduelles et toujours un peu de vent en rafales, à 60 km/h. Les températures prévues ? De 7 à 11 degrés.Mardi, pour le réveillon de Noël, quelques pluies intermittentes sont attendues avec un renforcement du vent. Prévoyez des pointes jusque 60 à 80 kmh. Côté températures, on prévoit 6 à 12 degrés.Enfin mercredi, pour le 25 décembre, les pluies auront cessé et la tendance sera à l’accalmie. Le ciel restera toutefois bâché sur l'ensemble des Hauts-de-France. Les températures seront en baisse, de 4 à 9 degrés.