Météo France : les prévisions pour ce dimanche 22 septembre (et le début de semaine)

Les prévisions pour le début de la semaine

Ce dimanche s'annonce très différent de samedi. Comme on l'attendiat, une perturbation arrive par l’ouest en fin de matinée. Auparavant, déjà, quelques averses annonciatrices risquent de se manifester.Dans l'après-midi, le corps perturbé progresse vers l’est, avec des pluies et des impacts orageux possibles ici ou là. La frontière belge sera touchée en fin de journée, et à l’arrière par le littoral, un temps plus calme se mettra en place. On notera le vent en rafales jusqu'à 60 km/h.Les températures ce matin s'étaleront de 14 à 16 degrés : 15 pour Amiens et Corbie, 16 à Lille et Wambrechies.Les maximales, elles, s’étendront de 23 à 27 degrés, ce qui reste encore très doux pour la saison : 25 à Laon et Tergnier, 26 à Saint Omer et RenescureLundi, on sera à l’arrière en traîne, avec quelques averses attendues sur le littoral au lever du jour. Le temps se calme par la suite un peu partout, se faisant variable, mais à priori sec dans l'après-midi. Et puis en soirée le ciel se charge à nouveau, à l’approche cette fois d’un nouveau front perturbé. Les températures seront forcément en baisse, de 13 à 21 degrés.Mardi, cette perturbation traversera notre région. Elle devrait être plus marquée dans l'après-midi avec des pluies régulières.Et puis mercredi, il y aura toujours une situation instable avec encore de la pluie, du vent et de l’instabilité. Pour les températures, comptez 12 à 19 degrés.