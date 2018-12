Météo France : les prévisions pour ce dimanche 23 décembre (et le début de semaine)

© Météo France

© Météo France

© Météo France

© Météo France

© Météo France

Après cette nuit paisible,remonte en cette journée dominicale par la Normandie, annoncée en cours de nuit par un renforcement de la couche nuageuse. Elle aborde le sud du territoire dès le lever du jour avant de s’étendre à l’ensemble de nos départements en cours de matinée, donnant localement des précipitations de bonne intensité.Aucune amélioration n’est à attendre dans l’après-midi. Notons également le vent, de secteur sud qui se renforce en fin de journée, donnant quelques bourrasques voisines de 60 kilomètres par heure au littoral.La journée s’annonce donc pluvieuse,Les maximales, elles, restent bien, deLa nuit suivante reste pluvieuse sur l’ensemble des Hauts-de-France, mais, en cours de matinée, éclaircies qui s’étendent peu à peu vers le sud, et, en fin de journée, les précipitations se limitent à l’Oise et au sud de l’Aisne., qui va d’ailleurs se confirmer pour les jours suivants avant une lente remontée prévue dès jeudi.Côté ciel, lqui va persister dans les terres une bonne partie de la journée et enfin mercredi semble être placé sous le signe des brumes et des brouillards qui persistent par endroit toute la journée.