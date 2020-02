Météo France : les prévisions pour ce dimanche 23 février (et le début de la semaine)

© METEO FRANCE

Un nouvel épisode de vent violent est à prévoir pour ce dimanche. Dès ce matin, le temps gris et faiblement pluvieux persiste, associé à de fortes rafales de vent, de 60 à 100 kmh en matinée.Dans l'après-midi, le vent bascule à l’ouest et reste soutenu, mais il s attenue progressivement : on attend 70 à 80 km/h en moyenne. Le ciel, lui, restera gris avec des pluies parfois continues. Et puis en fin de journée, la dégradation se décale et une accalmie se met en place à l’arrière.Les températures, ce matin, seront comprises entre 8 et 10 degrés. 8 à Lille, 10 à Senlis.Dans l'après-midi, on attend 11 à 13 degrés en moyenne. 11 à Boulogne-sur-Mer, 13 à Compiègne., on démarrera la semaine avec un nouveau front perturbé, et encore des pluies progressivement plus marquées au fil de la journée. À nouveau, on retrouvera du vent en pointes, jusqu'à 80 km/h. Les températures seront très douces, dignes d’un début de printemps, jusque 14 degrés.Mais ça ne dure pas puisque dès, on repasse sous les 10 degrés, associés à un ciel de traine agité, générant des averses nombreuses et accompagnées par moments de grésil.Et puis, nous conservons un ciel chaotique, changeant et encore bien humide, avec encore et toujours du vent en pointes. Les températures resteront fraiches.